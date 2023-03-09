Altının kilogramı 1 milyon 127 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 105 bin 480 lira, en yüksek 1 milyon 127 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1 milyon 127 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 308 milyon 991 bin 27,12 lira, işlem miktarı ise 4.799,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 380 milyon 176 bin 223,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.