Altının kilogramı 1 milyon 192 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 192 bin lira, en yüksek 1 milyon 230 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 192 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçe​​​​​​​kleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 50 milyon 89 bin 824,12 lira, işlem miktarı ise 3.361,11 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 99 milyon 54 bin 193,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessesesi, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.