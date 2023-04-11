Altının kilogramı 1 milyon 275 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 275 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 231 bin lira, en yüksek 1 milyon 285 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 275 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 467 milyon 585 bin 368,93 lira, işlem miktarı ise 2.777,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 479 milyon 899 bin 15,48 lira düzeyinde gerçekleşti.