Altının kilogramı 1 milyon 278 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 229 bin lira, en yüksek 1 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 1 milyon 278 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 837 milyon 869 bin 898,78 lira, işlem miktarı ise 2.254,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 849 milyon 55 bin 647,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.