  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. Altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya yükseldi
Takip Et

Altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 229 bin lira, en yüksek 1 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,8 artarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 709 milyon 392 bin 813,29 lira, işlem miktarı ise 2.068,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 712 milyon 592 bin 493,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Demas Kuyumculuk ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altının gram fiyatı 1.251 liradan işlem görüyor

Altın Haberleri

Altının gram fiyatı 1.251 liradan işlem görüyor
Altın üretiminde yüzde 408 artış

Gram Altın Haberleri

Altın üretiminde yüzde 408 artış
Altın piyasasında makas açılıyor

Çeyrek Altın Haberleri

Altın piyasasında makas açılıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın gram altın çeyrek altın