Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.