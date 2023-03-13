Bankanın iflası altını fırlattı

Birol BOZKURT

Cuma günü kritik gelişme öncesinde 1830 dolar civarında hareket eden ons altın 1870 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde prim yapan ons altın haftayı 1869 dolardan kapattı. Haftalık bazda ons altın yüzde 0.7 oranında prim yaptı.

Haftanın son işlem gününde ABD verileri öncesi 1118 lira civarında hareket eden gram altın ise 1140 liraya kadar yükselerek 1 ayın zirve seviyesini test etti. Yüzde 2’nin üzerinde artış gösteren gram altın haftayı 1140 liradan kapattı. Piyasa uzmanları altın fiyatlarında yeni rekorların yolda olduğu görüşünde.

“Altın almak isteyen acele etsin”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında haziran ayından sonra rekorların geleceğini söyledi: “Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2.000-2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder.

Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi. Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri.”

“Vatandaş daha çok altına itibar ediyor”

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın fiyatlarında dolar/TL’den ziyade ons altın fiyatlarının daha belirleyici olduğuna dikkat çekti: “Fed 'den gelen faiz mesajları piyasada fiyatlanıyor. İç piyasada ise seçim sürecine odaklı bir seyir var.

Dolar/TL’de görece stabil bir seyir olduğunu söyleyebiliriz bu da gram altın fiyatlarında ons altın hareketlerinin ön plana çıkmasına neden oluyor. Vatandaşın dövizden ziyade altına daha çok itibar ettiğini görüyoruz. Gram altın fiyatlarında önümüzdeki dünlerde 1250 TL seviyesinin geçileceğini düşünüyorum.

“Altın fiyatları kritik virajda”

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, 14 Mart’ta açıklanacak ABD TÜFE verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı: “Şubatta TÜFE, yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, TÜFE, beklentiyi bir miktar aşabilir.

Böyle bir senaryo da altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. Daha orta-uzun vadeli bakacak olursak; yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir.”