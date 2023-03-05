Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Son dakika 5 Mart günü fiyatları
Altın fiyatları bugün özellikle düğün, nişan gibi çeşitli organizasyonlar nedeniyle merak ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonunda da bu ivmesini devam ettiriyor.
Haber Merkezi
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Gram altın bin 120 lira seviyesinin, çeyrek altın ise bin 840 lira seviyesinin üzerinden üzerinde işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
1.126,66
1.126,84
Altın/ons ($) fiyatı
1.856,16
1.856,80
Çeyrek altın fiyatı
1.802,66
1.842,39
Cumhuriyet altını fiyatı
7.210,62
7.347,01
Yarım altın fiyatı
3.594,05
3.684,77
Ziynet Altını Fiyatı
7.210,62
7.347,01
Ata altın fiyatı
7.580,00
7.768,38
14 ayar bilezik gramı fiyatı
632,24
759,45