Citi’den altın fiyatlarında yeni tahmin
Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü. Altın, bu sabah yüzde 0,36 artışla 2367,58 seviyesinde bulunuyor.
Haber Merkezi
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Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.
Altın, bu sabah %0,36 artışla 2367,58 seviyesinde bulunuyor.