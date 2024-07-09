Citi’den altın fiyatlarında yeni tahmin

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Altın, bu sabah %0,36 artışla 2367,58 seviyesinde bulunuyor.