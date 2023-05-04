FED kararı sonrası altın yükselişte
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı döngüsünü durdurabileceğine işaret etmesinin ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin ve doların değer kaybetmesiyle tarihi zirveyi gördü.
Altının ons fiyatı karar sonrası uluslararası piyasalarda 2 bin 65 dolarla tüm zamanların en yükseğini gördü. Altının onsu bugün 2 bin 41 dolar civarında hareket ediyor.
İç piyasada da gram altın 1293 lirayla tüm zamanların en yükseğine çıktı. Çeyrek altın 2 bin 244, cumhuriyet altını 9 bin 231 liradan işlem görüyor.
Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.