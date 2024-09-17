Goldman Sachs’tan altın tahmini: 2025 yılı başında rekor seviyeye gelecek
ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının 2025 başında 2700 doları bulabileceği tahminini paylaştı.
Türkiye’de rekor üstüne rekor kıran altın için uluslararası yatırım bankasından yeni bir tahmin geldi.
ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs, yayımladığı notta, ons altın fiyatının gelecek yılın başında 2700 doları göreceği tahminini açıkladı. Altın fiyatları hakkında olumlu görüşünü yineleyen kurum, merkez bankalarının güçlü talebine ve Fed'in bu haftaki politika toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerine dikkat çekti.
Analist Lina Thomas ve Daan Struyven’nin hazırladığı notta, “Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, uzun altın ticareti tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 dolar fiyat hedefimizi yineliyoruz” ifadeleri yer aldı.