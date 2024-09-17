ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 820 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.580 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 820 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.820,6240
Satış: 2.820,0550
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.511,5100
Satış: 4.607,7400
ONS altın fiyatı
Alış 2.580,9100
Satış: 2.581,2900
Cumhuriyet altını
Alış: 18.037,7900
Satış: 18.377,5700
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.993,73
Satış 9.220,85
Ata altın fiyatı
Alış: 18.810,17
Satış: 19.289,06
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.530,04
Satış: 2.361,41
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.581,82
Satış: 2.735,28
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.033,46
Satış: 18.374,58