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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 820 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.580 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Eylül altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 820 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.820,6240

Satış: 2.820,0550

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.511,5100

Satış: 4.607,7400


ONS altın fiyatı

Alış 2.580,9100

Satış: 2.581,2900

Cumhuriyet altını

Alış: 18.037,7900

Satış: 18.377,5700

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.993,73

Satış 9.220,85

Ata altın fiyatı

Alış: 18.810,17

Satış: 19.289,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.530,04

Satış: 2.361,41

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.581,82

Satış: 2.735,28

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.033,46

Satış: 18.374,58

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