ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 820 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.820,6240

Satış: 2.820,0550

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.511,5100

Satış: 4.607,7400



ONS altın fiyatı

Alış 2.580,9100

Satış: 2.581,2900

Cumhuriyet altını

Alış: 18.037,7900

Satış: 18.377,5700

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.993,73

Satış 9.220,85

Ata altın fiyatı

Alış: 18.810,17

Satış: 19.289,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.530,04

Satış: 2.361,41

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.581,82

Satış: 2.735,28

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.033,46

Satış: 18.374,58