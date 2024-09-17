Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Eylül Salı Güncel Döviz Kurları)
17 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,99 liradan, euro 37,86 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 17 Eylül Salı güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 33,9940 liradan alınan dolar, 33,9960 liradan satılıyor. 37,8630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,9880 lira, avronun satış fiyatı ise 37,8570 lira olmuştu.
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