Gram altın 1.493 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 1.489 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.493 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.910 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini 1.957 dolardan sonlandırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.961 dolardan alıcı buluyor.