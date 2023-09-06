Gram altın 1.659 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.659 lira seviyesinde işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.658,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.659 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını da 11.005 liradan satılıyor.