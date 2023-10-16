Gram altın 1.713 lira seviyesinden haftaya başladı

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi.

Altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.713 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.