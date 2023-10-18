Gram altın 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.870 liradan, cumhuriyet altını 11.730 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1 primle 1.745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.870 liradan, cumhuriyet altını 11.730 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.937 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.