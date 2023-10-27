Gram altın 1800 lira sınırını geçti
Altın fiyatları haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bşn lira sınırına olan tırmanışını sürdürüyor.
Haber Merkezi
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Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe rekorla başladı.
Gram altın fiyatı:
1.801,74
1.802,01
Altın/Ons ($) fiyatı:
1.987,39
1.987,61
Çeyrek altın fiyatı:
2.882,78
2.946,28
Cumhuriyet altını fiyatı:
11.531,12
11.749,10
Yarım altın fiyatı:
5.747,54
5.892,57
Ziynet altını fiyatı:
11.531,12
11.749,10
Ata altın fiyatı:
12.108,18
12.409,93
14 Ayar bilezik gramı fiyatı:
1.020,91
1.215,65
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