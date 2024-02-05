Gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? (5 Şubat 2024 altın fiyatları)

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 düşüşle 1997 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1992 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 29 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.