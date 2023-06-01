Gram altın rekor tazeledi

Altın, iki günlük yükselişin ardından ABD borç tavanı anlaşmasının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesiyle yatay seyretti.

Spot altın ons başına 1.961 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru uygulanarak yapılan hesaplamalara göre gram altın ise 1.315 TL ile yeni rekor seviyesini gördü.

Değerli metal anlaşma geçmeden önce yüzde 0,3’lük bir yükseliş elde ederken gerçekleşen gerilemenin dolarda yaşanan ılımlı toparlanmadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini belirten analistler, JOLTS Açık İş Sayısı beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiğini, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiğini aktardı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker haziran ayındaki toplantıda faiz artışının pas geçilebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve işsizlik, ABD'de ise ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.