Gram altında 1.665 liradan işlem görüyor (27 Eylül 2023 güncel altın fiyatları)
Altının gram fiyatı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 27 Eylül 2023 güncel altın fiyatları...
Haber Merkezi
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.897 dolardan işlem görüyor.