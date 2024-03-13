Gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç TL oldu? (13 Mart 2024 güncel altın fiyatları)
Fed'in faiz indirimi beklentisiyle son günlerde rekor kıran altın fiyatlarında kısmen gerileme başladı. Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları da son iki gündür düşmeye başladı.
ABD'de ons altının fiyatı mart ayının başından beri kademeli olarak artarak 2 bin 182 dolara kadar ulaştı. Ancak 11 Mart'ta ulaşılan seviyenin ardından fiyatlar kısmen geri çekildi.
Ons altının fiyatı dün 2 bin 158 dolara düşerken, bugün de 2 bin 159 seviyesinden alıcı buluyor. Altının gerilemesinde, ABD'deki enflasyonun beklenenden yüksek çıkması da etkili oldu.
Gram, çeyrek ve tam altın kaç TL?
Gram altın da 2 bin 250 lira seviyesine kadar yükseldi ancak bugün 2 bin 228 lira seviyene kadar indi. Çeyrek altın 3 bin 774 lira seviyesinden alıcı bulurken, tam altın 15 bin 98 lira seviyesine indi.