Gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç TL oldu? (13 Mart 2024 güncel altın fiyatları)

ABD'de ons altının fiyatı mart ayının başından beri kademeli olarak artarak 2 bin 182 dolara kadar ulaştı. Ancak 11 Mart'ta ulaşılan seviyenin ardından fiyatlar kısmen geri çekildi.

Ons altının fiyatı dün 2 bin 158 dolara düşerken, bugün de 2 bin 159 seviyesinden alıcı buluyor. Altının gerilemesinde, ABD'deki enflasyonun beklenenden yüksek çıkması da etkili oldu.

Gram, çeyrek ve tam altın kaç TL?

Gram altın da 2 bin 250 lira seviyesine kadar yükseldi ancak bugün 2 bin 228 lira seviyene kadar indi. Çeyrek altın 3 bin 774 lira seviyesinden alıcı bulurken, tam altın 15 bin 98 lira seviyesine indi.