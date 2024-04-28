MediaMarkt CEO'su Hulusi Acar'dan ekonomi yorumu: Rasyonel kararlar güven veriyor

MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, MediaMarkt Türkiye'nin hedeflerine, tüketici elektroniği sektörüne ve yapay zekaya ilişkin soruları yanıtladı.

Yapay zekayı tüketicilerin ürün alımında kullandıkları uygulamalarda da ön plana aldıklarını anlatan Acar, "Müşteriye dokunan teknolojileri kullanmaya çok hevesliyiz ve buraya yatırım da yapıyoruz. Aynı zamanda iş yapış modelimizde de yapay zekayı kullanıyoruz" diye konuştu.

'Yatırıma devam edeceğiz'

MediaMarkt ve Türkiye ekonomisi açısından ilk çeyreği değerlendiren Acar, "İlk çeyrekte öncelikle herkes bir yerel seçim olacak diye birtakım beklentiler içine girdi maalesef. Bizim mottomuz şu; biz her şeye pozitif gelişecek ve işimiz büyüyecek diye bakıyoruz ama giderlerimiz açısından her zaman fit olmaya çalışıyoruz. Yani giderlerimizi büyütmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Hulusi Acar, Türkiye'de ekonomi yönetiminin uyguladığı programa ilişkin, "Ekonomi yönetiminin şu anda rasyonel kararlar alması geleceğe dönük çok fazla güven veriyor. Bu bizim yatırımlarımızda hiç geri adım atmadan devam etmemizi de beraberinde getiriyor. Biz yatırıma devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu yıl 6-7 mağaza daha açacağız'

MediaMarkt'ın tek işinin tüketici elektroniği olduğunu belirten Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Son 6 senede sadece ben 50 tane mağaza açtım Türkiye'de. Dolayısıyla biz tüm mağazalarımızla şu anda 4 bin kişiye varan bir istihdam sağlamış durumdayız. Türkiye'de kazanılan tüm para Türkiye'de kalıyor ve burada yatırım olmaya devam ediyor. Her sene 7-8 tane mağaza açtık. Bu sene de ilk çeyrekte olmak üzere ve kalan çeyreklerde de olmak üzere yine 6 ya da 7 tane mağaza açmış olacağız. Yerlerinin 2-3 tanesinin sözleşmesi de yapıldı, onlar da belli."

Dijital taraftaki çevrim içi mağazalara da yatırım yaptıklarını anlatan Acar, temmuz itibarıyla internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının yenileneceğini dile getirdi.