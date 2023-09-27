İşlenmemiş altın ithalatında kotanın kapsamı genişledi

Birol BOZKURT

Cari açığın azaltılması adına en önemli kalemlerin başında gelen altın ithalatına yönelik yeni bir karar alındı. İşlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiği bildirildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler" konulu duyuru ile işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği anımsatıldı.

Açıklamada Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül'den itibaren belirlenmiş kodlarda gerçekleştirilen altın ithalatlarının borsaya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi. Daha önce altın takı ithalatına getirilen yüzde 20 verginin ardından külçe altın ithalatına da aylık kota getirilmişti.

Buna göre geçen ay bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınmasına karar verilmişti. Söz konusu yükümlülüğün, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanması kararı alınmıştı.

DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri getirilen bu kararla zincir altın ithalatının ve mücevher sektöründe kullanılan parçaların ithalatının daha zor hale geleceği ve bunun da kota ve ek vergi uygulanmayan Avrupa’dan tamamlanmış ürün ithalatını artırabileceği endişesi taşıyor. Sektör temsilcileri kararla ilgili olarak ayrıca, “Mücevher üretimi yapan sektör bu karardan etkilenir, Avrupa’dan ithalatın önü açılır bu da üretimi vurur” açıklamasını yaptı.

Altın ithalatı 7 ayda yüzde 180 arttış gösterdi

Yeni ekonomi yönetiminin yoğunlaştığı yapısal reformlarda cari açığın azaltılması öne çıkarken açığın azaltılmasında altın ithalatına yönelik tedbirler öne çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu. Borsa İstanbul verilerine göre, altın ithalatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 73 artarak 22 tondan 38 tona ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise yüzde 220 artarak 69 tondan, 220 tona çıktı.