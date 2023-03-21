İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı Şubat'ta düştü

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre'nin gümrük verilerine dayanan altın ihracat hacmi, küresel piyasalardaki gidişata ışık tutuyor.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki (TL) değer kaybı nedeniyle, İsviçre'nin Ocak'ta Türkiye'ye altın ihracatı tarihi seviyeye çıkmıştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 50,000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından Türkiye altın ithalatına yönelik kısıtlama getirmek üzere altyapı çalışmaları yürütmüştü.

Şubat'ta Çin'e 3.2 milyar İsviçre frankı (3.5 milyar dolar) değerinde 58 ton altın ihraç eden İsviçre'nin Ocak'ta Çin'e altın ihracatı 26.1 ton olmuştu.

İsviçre Çin'e Şubat'ta Aralık'tan bu yana en büyük ihracatını gerçekleştirdi. İsviçre Hindistan'a Ocak ayında 3.2 ton altın ihraç ederken Şubat ayında 25.6 ton altın ihraç etti.

Bu miktar, İsviçre'nin Eylül'den beri Hindistan'a ihraç ettiği en büyük altını miktarı oldu.

Mart'ta küresel bankacılık hisselerinde yaşanan çalkantıların yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yöneltmesi, altın fiyatlarını ons başına 2,000 doların üzerine çıkarmıştı.