Merkez bankaları altın alımında rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının net altın alımları yılın ilk 6 ayında 483 ton ile rekor kırdı.

Yılın ikinci çeyreğinde tezgah üstü hariç altın talebi, mücevherat tüketimindeki keskin düşüşün diğer tüm sektörlerdeki ılımlı artışlara ağır basmasıyla yıllık yüzde 6 düşüşle 929 tona geriledi.

Toplam talep de patladı

Toplam altın talebi, yıllık bazda yüzde 4 artışla 1258 tona ulaştı. Bu 2000 yılına kadar olan veri serisindeki en yüksek ikinci çeyrek verisi oldu.

Toplam arz arttı

Yılın ikinci çeyreğinde toplam altın arzı yıllık bazda yüzde 4 artarken, maden üretimi yüzde 2 artışla ilk yarı rekoruna ulaştı.

Perakende külçe ve sikke yatırımı, ikinci çeyrekte özellikle Batı piyasalarından gelen zayıf talep nedeniyle yüzde 5 azalarak 261 ton oldu.

Son verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam altın rezervi 59 milyar dolar seviyesinde.