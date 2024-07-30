Merkez bankaları altın alımında rekor kırdı
Dünyadaki merkez bankalarının altına yönelik talebi devam ediyor. 2024'ün ilk altı ayında merkez bankaları 483 ton altını rezervlerine ekledi. Toplam talep ise 1258 tona ulaştı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının net altın alımları yılın ilk 6 ayında 483 ton ile rekor kırdı.
Yılın ikinci çeyreğinde tezgah üstü hariç altın talebi, mücevherat tüketimindeki keskin düşüşün diğer tüm sektörlerdeki ılımlı artışlara ağır basmasıyla yıllık yüzde 6 düşüşle 929 tona geriledi.
Toplam talep de patladı
Toplam altın talebi, yıllık bazda yüzde 4 artışla 1258 tona ulaştı. Bu 2000 yılına kadar olan veri serisindeki en yüksek ikinci çeyrek verisi oldu.
Toplam arz arttı
Yılın ikinci çeyreğinde toplam altın arzı yıllık bazda yüzde 4 artarken, maden üretimi yüzde 2 artışla ilk yarı rekoruna ulaştı.
Perakende külçe ve sikke yatırımı, ikinci çeyrekte özellikle Batı piyasalarından gelen zayıf talep nedeniyle yüzde 5 azalarak 261 ton oldu.
Son verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam altın rezervi 59 milyar dolar seviyesinde.