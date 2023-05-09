Nisanda en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ni­san ayına ilişkin "finansal yatı­rım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, nisanda en yük­sek reel getiri, TÜFE ile indirgendi­ğinde yüzde 7,15 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-Ü­FE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8,83 kazanç sağ­ladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatı­rım araçlarından avro yüzde 3,34, do­lar 0,92, mevduat faizi (brüt) 0,65 ya­tırımcısına kazandırırken BİST 100 Endeksi yüzde 4,15, Devlet İç Borç­lanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğin­de ise Euro yüzde 1,75 reel getiri sağ­larken dolar yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BİST 100 Endek­si yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 ya­tırımcısında kayba yol açtı. Külçe al­tın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-Ü­FE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 yatırımcısına en yüksek reel ge­tiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgen­diğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indir­gendiğinde ise yüzde 17,50 yatırımcı­sına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değer­lendirmeye göre BIST 100 endek­si, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olur­ken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99 yatırım­cısına en çok kaybettiren yatırım ara­cı olarak hesaplandı.

Finansal yatırım araçları yıllık ola­rak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,32, TÜFE ile indirgendi­ğinde yüzde 42,20 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Yıllık de­ğerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgen­diğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,26, DİBS yüzde 11,95, euro yüzde 12,45, dolar yüzde 13,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 23,66 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüz­de 1,82 yatırımcısına reel getiri sağ­larken DİBS yüzde 6,78, avro yüzde 7,31, dolar yüzde 8,50 ve mevduat fa­izi (brüt) yüzde 19,18 kaybettiren ya­tırım araçları oldu.