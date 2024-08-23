Ons altın destek seviyesinden gelen alımlarla toparlandı
Gözlerin Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildiği ortamda ons altın, yaşanan kar realizasyonları ile 2472 dolar desteğini test etti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dün 2470,90 dolar seviyesini görülmesinin ardından toparlanan ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,35 artışla 2493,42 dolardan işlem görüyor.
KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altının 2.500 doların altında kalması geçici olabilir, zira temeller hala değerli metal için elverişli görünüyor” dedi.
Analistler, 2481 doların üzerinde kalındıkça 2500 doların hedeflenmeye devam edileceğini belirtiyor.