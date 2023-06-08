Ons altında kısa vadeli beklenti düştü

Ons altın güne 1945,84 başlamıştı. Şuan ise 1943,23 dolardan işlem görüyor.

Citi Research bugün yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedefini değiştirdi.

0-3 ay için ons altında hedef 2100 dolardan 1915 dolara düşürdü.

3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi Research, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu.

Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.

Citi, ons altında 2024 yılında ortalama fiyatın 2000 doların üzerinde olacağını da öngördü.