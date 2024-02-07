Ons altındaki düşüşe rağmen gram altında yükseliş sürüyor

Birol BOZKURT

Gram altın Kapalıçarşı’da ise 2 bin 50 ile 2 bin 70 TL arasında alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 274 liradan satılıyor. Ons altında yaşanan geri çekilmeye rağmen finans kuruluşları bu yıl ons altın fiyatlarında yeniden yükseliş olacağını öngörüyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve UBS ons altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Altın son olarak ons başına 2.030 dolardan işlem görürken, gümüş ons başına 22,69 dolardan fiyatlandırıldı. Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek olduğunu söylüyor.

Dolar/TL tüm zamanların zirvesinde

Uluslararası piyasalarda dolar, Fed'in bu yıl agresif faiz indirimleri gerçekleştireceği beklentilerinin düşmesiyle üç ayın zirvesine yakın yatay seyrediyor. Dolar endeksi dün 104,0 ile 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak 104,35 seviyesine geriledi. Bu durum dolar/TL paritesinde de yükselişi beraberinde getirdi.

Dolar fiyatları, dün açılış sonrasında bankalararası piyasada 30,5697 TL'ye kadar çıktı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur, öte yandan likit işlemlerde 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1320 TL'ye kadar çıkarken daha sonra gün içinde 32,78’e kadar çekildi.

UBS ve Goldman Sachs altında yükseliş bekliyor

UBS’nin tahminlerine göre, altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesi bekleniyor.

“Altının Fed’in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, daha zayıf bir dolarla birlikte geliyor” diyen yatırım bankasının değerli metaller stratejisti Joni Teves, metalin yılsonuna kadar ons başına 2.200 dolara ulaşmasını bekliyor.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamı konusunda hala çok fazla belirsizlik olsa da UBS, Federal Rezerv’in politikayı gevşetmesi yönündeki beklentilerini korudu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık altın tahminlerini güncelledi. Buna göre banka 12 aylık altın tahminini 2.175 dolar olarak açıkladı. Bu tahmin, ons altının yılsonuna kadar %10'dan fazla yükselebileceği anlamına geliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: İkinci yarıda altının gramı 2.500 TL'ye çıkabilir

Şahin FED ve değerli dolar gram altını dengede tutuyor. Ons altındaki gerilemeye rağmen içeride doların TL karşısında değer kazanması gram altının 2050- 2070 TL bandında yatay kalmasını sağlıyor.

Ons altında 2 bin dolar altında dünyadaki jeopolitik sorunları konuşmaya devam ettikçe alım için fırsatlar oluşabilir. 2 bin 100 dolar üzerindeki Ons altın ise yükselişine devam edecektir. Gram altın ise ons altındaki gerileme ile bin 900–2 bin 100 bandı arasında hareketine devam edebilir. Sert düşüş ya da yükselişler beklenmese de kademeli yükselişler görebiliriz. Yılın 2. yarısından sonra 2 bin 500 TL ye yolculuk başlayabilir.

TL'nin reel değeri 56,95’e yükseldi

Merkez Bankası ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu yayımladı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi. Aralık 2023'te reel efektif döviz kuru 55,29 olmuştu. Böylece TL'nin reel değeri mayıs ayından beri en yüksek seviyesini gördü. ÜFE bazlı döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,6 puan artışla 86,53'e yükseldi. Önceki 85,93'tü. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor. REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.