Ons ve gram fiyatlarında yeni rekor: Fed’in faiz indirimi sinyali altını zirveye taşıdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine gitmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da benzer bir adım atacağı beklentisi altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı.

Altının ons fiyatı 2 bin 582 dolarla yeni zirvesine ulaştı. İç piyasada ise gram altın 2 bin 816 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Para piyasalarında, Fed’in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı, yıl sonuna kadar ise 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Analistler, ons altında 2 bin 590 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olacağını, olası düşüşlerde ise 2 bin 555 ve 2 bin 529 dolar seviyelerinin destek olarak çalışabileceğini ifade ediyor.