Sovereign Man'in kurucusu James Hickman: Altın, doların yerini alacak

Sovereign Man'in kurucusu James Hickman, başta BRICS olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ABD dolarını rezervlerinde tutmayı riskli bulduklarını belirtti. Risk, ABD borcunun 2024'te ülkenin GSYİH'sini aşması nedeniyle ortaya çıkıyor.

“ABD federal borcu ulusal bir utançtır” diyen Hickman şöyle devam etti: “35 trilyon dolarlık borç tüm ABD ekonomisinden çok daha büyük ve her yıl daha da kötüleşiyor. Amerikalılar altın ETF'leri satarken BRICS ülkelerinin merkez bankaları altın biriktiriyor. Bu arada bireysel yatırımcılar da altın satıyor. Merkez bankaları satın alıyor. Bireysel yatırımcılar satış yapıyor. İnsanların uyarı işaretlerine dikkat etmediği oldukça açık görünüyor. Kuzey Amerikalı yatırımcılar bu yılın ilk 4 ayında 4 milyar dolardan fazla altın ETF sattı; bunun 2 milyar doları yalnızca nisan ayında gerçekleşti. Ve altın ETF varıkları şu anda dört yılın en düşük seviyesinde.”