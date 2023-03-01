Standart altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 100 bin 370 lira, en yüksek 1 milyon 132 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 artarak 1 milyon 130 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 633 milyon 594 bin 79,52 lira, işlem miktarı ise 3.271,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 641 milyon 527 bin 267,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.