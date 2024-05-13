Türkiye dahil 10 ülke altın alım rekoru kırdı: 24 milyar dolar!

Emre ERGÜL

Dünya Altın Konseyi’nden (WGC) flaş flaş: Dünya merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolar altın alarak, yeni bir rekor kırdı. Merkez bankalarının altın alım çılgınlığının ortasında olduğuna dikkat çeken WGC, merkez bankalarının bu yılın ilk çeyreğinde kasalarına 290 ton ağırlığında 24 milyar dolarlık altın eklediğini açıkladı.

Bu, 2000 yılına kadar uzanan veriler kullanıldığında herhangi bir çeyrekte kaydedilen en güçlü net talep seviyesi... Bir önceki üç aylık rekoru ise 286 ton ile geçen yılın dördüncü çeyreğinde kırılmıştı.

WGC, rekorla ilgili şu resmi açıklamayı yaptı: “Birçok kişi, merkez bankalarının altına yönelik süregelen doymak bilmez iştahının, yüksek getiriler ve ABD dolarının gücü gibi görünen zorlu koşullar karşısında son dönemdeki performansının temel itici gücü olduğunu düşünüyor. Son iki yılda belirlenen yüksek çıtaya rağmen, altın fiyatlarında yenilenen yükseliş karşısında doymak bilmez alımlar, 2024'te de devam etti…”

“Merkez bankasının altın alımında uzun süredir devam eden trend sağlam bir şekilde devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalardaki bankaların da hakimiyetinde olmaya devam ediyor. 10 merkez bankası, birinci çeyrekte altın rezervlerinin (bir ton veya daha fazla) arttığını bildirdi ve bunların hepsi son çeyreklerde aktifti.” Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekiyor. Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip ediyor.

Altının fiyatlarındaki son artışın ilerleyen süreçte merkez bankası alımları üzerinde bir etkisi olup olmayacağını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Konsey, "Son dönemdeki fiyat yükselişi ticari uygulamaları etkilemiş olsa da, altın rezervlerini daha aktif yöneten merkez bankaları için bunun, sahip olabilecekleri herhangi bir stratejik altın biriktirme planını rayından çıkarmasını beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Altın fiyatları çok yükselecek”

Business Today TV’ye konuşan ABD'li yatırımcı Jim Rogers, altın fiyatlarının çok yükseleceğine dikkat çekti: "Altın fiyatları uzun yıllardır düşük seyrediyor. Son aylarda hareketlenmeye başladı. Uzun süre hareketsiz kalan bir emtia hareket etmeye başladığında ivme kazanır. Şu anda altının durumu da bu. İvme artıyor ve altın oranlarının ne kadar yükseleceğini kim bilebilir. Önümüzdeki aylarda hisse senedi piyasasındaki sorunların artmasını bekliyorum. Hisse senedi piyasasında sorun yaşadığımızda birçok kişi koruma olarak altına ve gümüşe yönelecektir. Altınımı ve gümüşümü satmıyorum. Fiyatlar düşerse daha fazla satın alacağım.”

'Çin tartışmasız altının fiyatını yönlendiriyor'

Dünyanın önde gelen gazetelerinden The New York Times, “Çin, yarın yokmuş gibi altın alıyor” başlıklı haberinde Pekin’e dikkat çekti: “Altının küresel fiyatı, gayrimenkul ve hisse senetlerine karşı dikkatli olan Çinli yatırımcıların ve tüketicilerin rekor bir hızla metal satın almasıyla en yüksek seviyelerine ulaştı.” Gazeteye konuşan Londra merkezli değerli metaller bilgi platformu MetalsDaily.com'un CEO'su Ross Norman, "Çin, tartışmasız bir şekilde altının fiyatını yönlendiriyor. Çin'e altın akışı katı durumdan mutlak sağanak bir akıntıya dönüştü” değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, rezerv fonlarını çeşitlendirmek ve uzun süredir rezervde tutulacak en önemli para birimi olarak kabul edilen ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmak için altın satın alıyor. Çin, 10 yılı aşkın bir süredir ABD Hazine tahvillerini azaltıyor. Mart ayı itibarıyla Çin'in ABD borcu 2021'deki 1.1 trilyon dolardan 775 milyar dolara düştü. Çin Altın Birliği'ne göre, ülkedeki altın tüketimi ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. Bu yükseliş, geçen yıl yaşanan yüzde 9'luk bir artışın ardından geldi.