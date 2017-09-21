Pilyem, üretiminin yüzde 35’ini ihracata gönderiyor

21 Eylül 2017



ASHİB üyeleri içerisinde ihracat sıralamasında ikincisırada bulunan Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yılın ilk yarısında hedefine ulaştı. Üretimlerinin yüzde 35’ini ihracata, yüzde 65’ini de iç pazara sattıklarını vurgulayan Pilyem Genel Müdürü Bilgehan Kaplan, ürünlerini Ortadoğu pazarı başta olmak üzere, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri ile Uzakdoğu’ya ihraç ettiklerini söyledi.

Sektördeki faaliyetlerini 1978 yılından beri sürdürdüklerini belirten Kaplan, şu anda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yem fabrikası, Adıyaman Gölbaşı’nda damızlık ve kuluçkahane tesisleri, Kahramanmaraş Pazarcık’ta damızlık tesisi, Adana Yüreğir’de damızlık ve kuluçkahane tesisleri, Adana Sarıçam’da damızlık tesisi, Niğde Ulukışla ve Mersin’de broiler üretim çiftlikleri, Adana Seyhan’da kesimhane ve merkez ofisi ile tam bir entegre kuruluş olduklarını ifade etti.

Ürün gamında 100'ün üzerinde çeşit var

Piliç eti üretimi ve pazarlaması amaçlı kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren üretim kapasitesini artırırken teknolojiye de yatırım yapan Pilyem’in, ürün dağıtım kanallarını genişleterek hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki pazar payını sürekli artırdığını belirten Kaplan, şu bilgileri verdi:

“80 bin metrekare damızlık işletmeleri, toplam 10 bin metrekarelik 2 adet kuluçka işletmesi, 25 bin ton aylık yem üretme kapasitesine sahip yem fabrikası, 500 bin metrekare anlaşmalı üretim kümesleri ve 20 bin metrekare açık alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alan kesimhanemiz ile üretim faaliyetini gerçekleştiren firmamızın, ürün gamında 100’ün üzerinde çeşit bulunmakta.”

Üretim, ihracat ve çalışan sayısı artıyor

Bilgehan Kaplan, hem yurtiçi hem de yurtdışı tavuk tüketimine olan talebin artmasıyla üretim ihracat ve çalışan sayısının da arttığını söyledi. Son 5 yılda AKİB üyeleri içerisinde ihracat sıralamasında ilk 3 içerisinde bulunduklarını ifade eden Kaplan, şu bilgileri paylaştı: “2016 yılında hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda marka bilinirliği yaratma ve tercih edilebilir marka olma yolunda önemli adımlar attık. 2017 yılı ilk yarı hedefimize ulaştık. Yılın ikinci yarısında da hedefl erimize ulaşacağımızı düşünüyorum. 2018 yılında da büyümeyi hedefl iyoruz. Son 5 yıl içinde tavuk eti üretimimizi artırmak için gerekli olan kuluçkahane, damızlık tesisi, kesimhane tesisimizde gerekli olan büyük teknolojik gelişme sağladık. Yapılan yatırımlar sonucunda üretim kapasitemiz artarken, istihdam sayımız da arttı. Teknolojik yatırımların sonucu olarak ürün kalitemiz gelişerek yabancı rakiplere karşı da ülkemiz adına yurtdışı pazarlarda da payımızı artırdık. Teknolojiye ve istihdama dönük yatırımlarımız her sene olduğu gibi hız kesmeden önümüzdeki dönemlerde de sürecek. Şu anda yüzde 35 ihracata, yüzde 65 iç pazara olan satışlarımızı artırma çalışmalarımız devam ediyor.”

Bilgi kirliliği tüketicide tedirginlik yaratıyor

Bilgehan Kaplan, üretim aşamasında yeterli kalifiye personel bulamamalarının en önemli sorunları olduğunu, ülke olarak bu sorunu aşabilmek için yeni yetişen genç neslin mesleki eğitim almasının sağlanması gerektiğini söyledi. Sektörde son dönemde yaşanan ‘bilgi kirliliğine de işaret eden Kaplan, “Sektörde gerek üretim, gerekse pazarlama standartları, AB standartlarına yakın seyrederken, beyaz et tüketiminde tedirginlik yaratan bilgi kirliliğinin kişi başına düşen tüketimi negatif yönde etkilemesi sorun olarak görülmekte. Ayrıca ekonomik istikrarsızlık, döviz dalgalanmaları sektörün kırılgan noktalarının başında gelmekte” dedi.