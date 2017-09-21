Polat Balıkçılık'ın hedefi ABD pazarı

21 Eylül 2017



Mersin'de balık sektörünün önde gelen firmalarından Polat Balıkçılık, yurtdışı pazarlardaki faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri gibi uzak coğrafyalara da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Polat Balıkçılık firma sahibi Abbay Polat, sektördeki çalışmalarına 1986 yılında Mersin balık pazarında Ankara Balık adı altında başladıklarını söyledi. Kuruluştan sonraki yaklaşık 10 yıl bu isimle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Abbay Polat, 1996'da Polat Balıkçılık adı altında şirketleşerek çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydetti.

Mersin bölgesindeki balıkçılarla çalıştıklarını, onların getirdiği balıkları paketleyerek stokladıklarını anlatan Polat "Biz firma olarak büyük marketlerle çalışıyoruz. Altyapı, ürün koruma ve nakliye ile ilgili planlarımızı da buna göre yapıyoruz" diye konuştu.

'Bu yıl denizde ürün az'

Bu yıl balık ürünlerinde azalma olduğunu ifade eden Abbay Polat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu sene denizde ürünlerimiz az görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda güzel bir hareketlilik vardı. Bu sene beklediğimiz canlılık olmadı. Sezon yeni açılmasına rağmen yüzde 50 ürün azlığı var. Bu durum, balık sezonuna da olumsuz yansıyacak gibi görünüyor."

Balıkçılık sektöründe sezona özel koşulların yıldan yıla değişebileceğini, ancak uzun vadeli planlamalar yaparak ihracatı artırmak istediklerini anlatan Polat şöyle devam etti: "Şu anda 30 milyona yakın yıllık ciromuz bulunuyor. Hedefimiz Türkiye'nin ürünlerini diğer ülkelere pazarlamak. 2017 zor geçti ancak 2018 yılından umutluyuz. Şu anda mevcut ihracat pazarlarımız Lübnan, Kıbrıs, Dubai, Yunanistan ve İtalya. Bütün bu pazarlara yetişmeye çalışıyoruz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. ABD'ye ürün göndermek istiyoruz ancak, bu konudaki çalışmalarımız henüz sonuçlanmadı. Oradaki coğrafyaya hakim bir ekip kurmak istiyoruz. Oluşturacağımız nakliye zinciri ile ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde göndermeyi planlıyoruz. Bu ülkedeki balık tüketicilerinin özellikleri, pazar açısından cazip imkanlar sunuyor. Kişi başına balık tüketimi oldukça yüksek bir toplum var. Balık, sofraların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz."

'Balıkçı barınağı kurulmalı'

Mersin'de yıllardır balıkçı barınağı kurulması yönünde çaba harcadıklarını, ancak yerel yönetimlerin destek vermemesi nedeniyle bu düşüncelerinin hayata geçirilemediğini belirten Abbay Polat, barınağın sektör için önemli bir atılım olacağını kaydetti. Polat "Mersin'de balıkçı barınağı ile ilgili yer tahsisi yapıldı. Gerekli planlamalar hazırlandı ancak yerel yönetimlerin engellemesi nedeniyle bugüne kadar yapılamadı. Balıkçı barınağı sadece balıkçılık sektörünün gelişmesi için değil, Mersin ekonomisine çeşitli yönleriyle katkıda bulunacak bir projedir. Konunun önündeki sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'Balıkçılık potansiyelimizi değerlendirmeliyiz'

Türk balıkçılığının, Akdeniz'deki diğer ülkelere göre geride olduğunu vurgulayan Abbay Polat, yasal düzenlemeler ve sektöre verilecek desteklerle bu durumun değişebileceğini söyledi. Polat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Deniz ürünleri potansiyelimizin diğer Akdeniz ülkelerinden eksiği yok ancak bu konuya ülkemizde gereken önem verilmiyor. Türkiye'nin deniz ürünleri yurtdışında yeterince tanınmıyor. Uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuarlara ağırlık verilerek bu alandaki eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devletimizden ayrıca gemi acente hattının kurulmasını istiyoruz Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Haftada çeşitli ülkelere 5 kere sefer yapılıyordu, şimdi haftada 2'ye düştü. Bu da ihracatta sıkıntıya yol açtı. En büyük sıkıntımız, bir tesis kuramıyoruz. Su ürünleri olarak bir alanımız yok. Belediyeler yer vermiyor. Gıda üzerine organize sanayi bölgesi kurulmasını istiyoruz."