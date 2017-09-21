Rana Yumurta, bu yıl yumurta pastörize tesisini devreye aldı

21 Eylül 2017

Kaliteli yumurta üretmek amacıyla 1968 yılında sektöre giren ve bugün yaklaşık 1.5 milyon tavuk kapasitesi ile günlük 1 milyonun üzerinde yumurta üretimi yapan Rana Yumurta, ihracatla büyümesini sürdürüyor. 16 adet kapalı kümes, elektrikli, mekanik, elektronik kontrol sistemleri ve bilgisayar teknolojisi ile kaliteli yumurta hedefini, teknolojik gelişmelerle destekleyen firma, tam otomatik makinelerle donatılmış tesislerinde saatte 120 bin adet yumurta toplama kapasitesine sahip.

Rana Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçu, firmanın her yıl üretim kapasitesini % 20'nin üzerinde artırdığını ve yaklaşık 1.5 milyon tavukla günlük 1 milyon yumurta üretimine ulaştıklarını söyledi. Üretimlerinin %90’ını ihraç ettiklerini, % 10’luk bölümü ise iç piyasaya verdiklerini anlatan Topçu, ihracat pazarlarının ise Irak, Körfez bölgesinden Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail ve Gürcistan olduğunu söyledi. Konjonktürel etkilerden dolayı Katar’a yapılan ihracatta ciddi artış sağlandığına işaret eden Topçu, ”Hedef pazarların komşu ülkeler, körfez ülkeleri ve Afrika. Avrupa ülkeleriyle ilgili araştırmalarımız da sürüyor” dedi. Topçu, deniz taşımacılığında rota ve sürelerle ilgili yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik sevindirici gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Bazı hedef ülkelere direk taşımacılık başlıyor. Önümüzdeki süreçte alternatif limanların devreye girmesini bekliyoruz" dedi.

45 bin ton hammadde stoklama kapasitesine sahip

Bu yıl yumurta pastörize tesisini devreye aldıklarını açıklayan Topçu, şu bilgileri verdi: “Pastörize tesisimizde saatte 45 bin yumurta kırılarak isteğe göre sarı, beyaz veya bütün olarak ayrılıyor. Sonra özel filtrelerden geçirilerek soğutulup, pastörize edilerek müşteri talebine göre 1. 5 ve 10 kiloluk ambalajlarda satışa sunuluyor. "

Yem fabrikalarının da 15 bin ton yatay depo, 30 bin ton çelik silo hammadde stoklama kapasitesine sahip olduğunu ve ileri teknoloji sistemleriyle kurulan tesislerinde üretimin el değmeden otomasyon kontrol sistemi ile yapıldığını kaydetti. Topçu, 85 çalışanları olduğunu ve ihtiyaçları olan tahılın yaklaşık yüzde 10’unu kendilerinin ürettiğini vurguladı.

"Kârlı ve sürdürülebilir bir yumurta sektörü için mutlaka üretim planlaması yapılmalı"

Mustafa Topçu, Türkiye’de yumurta üretimi ve tüketiminin yanı sıra ihracatın da arttığını ve Türkiye’nin dünya yumurta üretiminde 9. sıraya yükseldiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Yıllık 20 milyar adetten fazla yumurta üretir hale gelmiş durumdayız. Bu yumurta üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini ihracata gönderiyoruz. Sektörümüzün en büyük sorunu bu ihracata giden yumurtaların çok büyük kısmının sadece Irak’a gönderilmesidir. Eğer bu ülke ile ihracatta bir sorun olursa yumurta sektörünün çok büyük bir krize girmesi muhtemeldir. Sektörümüzün diğer bir sorunu da üretim planlaması konusundadır. Karlı ve sürdürülebilir bir yumurta sektörü için üretim planlaması hayati bir öneme sahiptir. Devletimizin planlama konusunda denetim getirmeli. Ayrıca sektörümüzde KDV büyük bir çıkmaz. Üretimden elde edilen KDV ile satış arasında yüzde 6.5 fark var ve bu tamamen üreticimizin cebinden çıkan bir maliyet. Devletten beklentimiz yumurtanın KDV’sini toptan satışta düşürmesidir. Son yıllarda popüler olan gezen tavuk üretimi adı altındaki denetimsiz üretim modeli, sektörümüz için özellikle kuş gribi hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Bu konuda devletimizin bu şekilde üretim yapan firmaları biyogüvenlik kanuna göre denetleyip uymayan firmaların üretimini durdurmalıdır.”