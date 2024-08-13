RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Akrep Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Gün ortasına kadar, ikili ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşamanız olası Sevgili Akrepler. Gerginlikler karşısında sakin kalmak önemli. 12:00-13:00 saatleri arasında, Ay’ın boşluk enerjisiyle girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. Sonrasında Yay burcuna giren Ay, maddi konularda, aldanmanıza, yalan haberler duymanıza sebep olabilir. Aile bireylerinin destekleriyle kendinizi güçlü ve yenilmez hissedeceksiniz.

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