Akrep Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Gün ortasına kadar, ikili ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşamanız olası Sevgili Akrepler. Gerginlikler karşısında sakin kalmak önemli. 12:00-13:00 saatleri arasında, Ay’ın boşluk enerjisiyle girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. Sonrasında Yay burcuna giren Ay, maddi konularda, aldanmanıza, yalan haberler duymanıza sebep olabilir. Aile bireylerinin destekleriyle kendinizi güçlü ve yenilmez hissedeceksiniz.
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