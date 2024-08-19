RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Akrep Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Takip Et

Akrep Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

Kariyer ve aile hayatınızda gerçekleşen Dolunay zorlu etkilere sahip Sevgili Akrepler. Ev hayatınızda, tadilat, kiralama veya taşınma gibi konular yorulmanıza, sinirlerinizin gerilmesine sebep olabilir. Aile bireyleriyle çekişmek, inatlaşmak size fayda getirmeyecek. Değişime direnmeyin. İş ve ev hayatınızda dengeyi tutturmak bu ara zor görünüyor. Yöneticilerinizle anlaşmak, ortak nokta bulmak konusunda çaba göstermeli, daha uyumlu olmaya çalışmalısınız. Eşinizin kazançlarında, miras veya çalışma karşılığı olmayan gelirlerde artış, tüm zorlu durumlara rağmen umut dolu olmanızı sağlayabilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com