Akrep Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Kariyer ve aile hayatınızda gerçekleşen Dolunay zorlu etkilere sahip Sevgili Akrepler. Ev hayatınızda, tadilat, kiralama veya taşınma gibi konular yorulmanıza, sinirlerinizin gerilmesine sebep olabilir. Aile bireyleriyle çekişmek, inatlaşmak size fayda getirmeyecek. Değişime direnmeyin. İş ve ev hayatınızda dengeyi tutturmak bu ara zor görünüyor. Yöneticilerinizle anlaşmak, ortak nokta bulmak konusunda çaba göstermeli, daha uyumlu olmaya çalışmalısınız. Eşinizin kazançlarında, miras veya çalışma karşılığı olmayan gelirlerde artış, tüm zorlu durumlara rağmen umut dolu olmanızı sağlayabilir.
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