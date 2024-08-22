Akrep Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Günlük koşturmacalarınızın yoğun olacağı, çokça iş halledeceğiniz bir gün sizinle Sevgili Akrepler. Sabah saatlerinde gelen iş tekliflerini doğru şekilde değerlendirmeniz çok önemli. İleride size getirisi çok iyi olabilir. 17:55’ten sonra Güneş, Başak burcuna girerek 1 ay boyunca dostlarınızla iletişiminizin arttığı, sosyal ortamlarınızın canlandığı bir dönemi başlatıyor. Organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.
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