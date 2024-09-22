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Akrep Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

İlişkiler evinizde seyrini sürdüren Ay, mutlu saatler geçirmenize olanak sağlıyor Sevgili Akrepler. Partnerinizle, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek isteyeceksiniz. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay, gizli saklı konulara çekileceğinizi söylüyor. Olayları derinlemesine araştırmak isteyeceksiniz. 15:43’te ise Terazi Burcuna geçen Güneş, iç dünyanıza ışık tutacak. Bir ay boyunca, ruhsal olarak rahatlamanın yollarını bulabilirsiniz. İlişkilerinizi masaya yatırmak isteyeceksiniz. Gizli düşmanlara dikkat. Keyifli bir Pazar günü dilerim.

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