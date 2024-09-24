Akrep Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Ortak kazançlar ve sırlar eviniz olan İkizler Burcunda seyahatini sürdüren Ay, merak ettiğiniz bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir Sevgili Akrepler. Bu bilgiler hayal kırıklığına uğratabilir. Parasal kaynaklarda kimseye güvenmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Dolandırılmalara açık zamanlar. 14:48 ile 17:50 arasına boşlukta olan Ay enerjisiyle ilerleme sağlamakta zorlanabilirsiniz. Beklemekte fayda var. Ardından 17:50 de Yengeç Burcuna geçen Ay ile sizin zamanlarınız başlıyor. Burcunuzda bulunan Venüs ile gerçekleşen açı, kendinizi daha iyi hissetmenizi ve beklenen haberlerin gelmesini sağlıyor.
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