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Akrep Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Borçlar, gelir-gider dengesi, dedikodular sabah saatlerinde gerginlik yaşamanıza sebep olabilir Sevgili Akrepler. Kızgınlıkla hareket etmeyin. 10:13-11:47 arasında boşlukta olan Ay, her konuda ilerlemenizi zorlaştırabilir. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, olaylara daha geniş açıdan bakmanızı sağlıyor olacak. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla aşkta ve yatırımlarınızda yanılgılara açık bir pozisyondasınız.

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