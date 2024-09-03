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Akrep Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Akrepler. 04:55’te gerçekleşen Yeniay, gelecek planlarınız, hayalleriniz ve sosyal ortamlarınız alanında gerçekleşiyor. İdeallerinizi gerçekleştirmek için hayattan keyif almayı biraz ertelenmeli, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. Çocuklarınızla ilgili ortaya çıkan durumlar harcamalarınızı artırabilir. Kariyerinizde yükseliş ve gelirlerinizde artış yaşanabilir.

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