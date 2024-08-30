Akrep Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)
Bayram gününe yakışır bir gün sizinle Sevgili Akrepler. Merkür artık düzeliyor. İş hayatınız, statünüzde yaşanan aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar son buluyor. Toplum önündeki imajınızı kuvvetlendirmek şimdi daha kolay. 18:14 ile 20:10 arasında boşlukta olan Ay, seyahatlerde engel çıkartabilir. Beklenen haberler gecikebilir. Ardından Aslan Burcuna giren Ay, dikkatleri çekmenizi, görünür olmanızı sağlıyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton olumlu açısı. 5 gün boyunca hayatınızı kökten değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Tutkuyla yapılan her işten kazanç gelebilir.
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