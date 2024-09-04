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Akrep Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde sosyal ortamlarınızdan beklenmedik güzel teklifler gelmesini sağlıyor Sevgili Akrepler. Öğleden sonra ise, dost bildiklerinizin gerçek yüzleriyle karşılaşabilirsiniz. Yanılgılara dikkat. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Öte yandan, +-5 günlük süreçte aleyhinize çalışan kişiler, gizli düşmanlar, kendilerini açık edecektir. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, iç dünyanıza yönelmenizi, aynı zamanda dinlenmeniz gerektiğini söylüyor.

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