Akrep Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)
Güne girer girmez Ay Başak Burcuna geçerek, hedeflerinizi gerçekleştirmek için kafanızda fikirlerin uyanmasına yol açıyor olabilir Sevgili Akrepler. Eşiniz veya ortağınızla gelecek planları yapmak için fikir birliğine varabilirsiniz. Borç alıp verme konularında, dostlarınızla aranızın açılmaması için sınır koymayı bilmelisiniz. Öğreneceğiniz sırlar karşısında soğukkanlılığınızı korumalısınız.
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