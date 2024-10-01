Aslan Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı ile sezgilerinizle doğru yolu bulabileceğiniz zamanlardasınız Sevgili Aslanlar. Yatırım ve kazançların nereden geleceğini iç sesiniz söyleyebilir. Hak ettikleriniz size gelecektir. Sabah saatlerinde Başak Burcunda bulunan Ay ile aşırı harcamalar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise beklenmedik kariyer teklifleri belki de hayal ettiğiniz kadar gelir getirmeyebilir.
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