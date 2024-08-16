Aslan Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Dostlarınızla yaptığınız planları uygularken karşınıza engeller çıkabilir Sevgili Aslanlar. Önünüzdeki 10 gün boyunca maddi anlamda zorluk yaşayabilir, maddi konularda savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Riskli yatırımlarda gereksiz iyimserlik veya boş vermişlik duygusunu bir kenara bırakmanız gerek. Temkini elden bırakmamalısınız. Oğlak Burcunda bulunan Ay, Venüs ile yapacağı açıyla günlük işlerinizi bitirmeniz için size destek sağlıyor. Beklediğiniz küçük gelirler size ulaşacak.
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