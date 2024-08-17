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Aslan Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

Çalışma ortamınızla ilgili sizi yoracak haberler alabilirsiniz Sevgili Aslanlar. Sıkı çalışmak, işlerinizi bitirmek için mükemmel bir gün. Sabah erken saatlerde üst düzeydeki insanlardan beklenmedik müjdeler almak keyfinizi yerine getirebilir. Öğle saatlerinde ansızın gelen bir iş teklifi veya terfi söz konusu olabilir. Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmamalı, sağlam adımlar atmalısınız. Akşam sağlık konusunda şifa bulma enerjiniz aktif olacak.

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